Ещё
Волкер заявил о нелегитимности выборов в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер назвал выборы в Донбассе нелегитимными 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
США считают незаконными намеченные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и призывают не проводить их, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Выборы 11 ноября, которые готовит Россия, полностью незаконны. Мы призываем остановить это. Ни при каких обстоятельствах никто в Европе, США и так далее не признает итоги таких выборов", — сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.
Волкер пояснил, что США считают ЛНР и ДНР нелегитимными образованиями, которые не упоминаются в минских соглашениях.
"Мы поддерживаем саму идею выборов, это часть минских соглашений. Но это должны быть выборы с легитимными местными властями, которые существуют в рамках украинской конституции… И эти выборы должны проводиться, когда территория безопасна, когда там свобода и люди могут свободно говорить, кандидаты могут свободно проводить кампании, есть свобода передвижения. Ни одно из этих условий там сейчас не создано", — сказал Волкер.
Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине. Целью этого Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Киев уже заявил, что не признает выборы, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни21
Украина забирает Черное море785
Диспетчер проигнорировала крики о помощи убитой в лифте42
Шик воровской России 90-х62
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1008
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение