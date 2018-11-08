Лидеры ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД

Лидеры ОДКБ выступают за сохранение жизнеспособности ДРСМД, выражают озабоченность в связи с планирующимся выходом из него США , говорится в подписанной в четверг декларации саммита ОДКБ.

"Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также члены ОДКБ отмечают важность поддержания усилий и инициатив, направленных на "обеспечение целостности многосторонних механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, укрепление авторитета профильных международных организаций".