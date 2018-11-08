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Лидеры ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД
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Лидеры ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидеры ОДКБ выступают за сохранение жизнеспособности ДРСМД, выражают озабоченность в связи с планирующимся выходом из него США, говорится в подписанной в четверг декларации саммита ОДКБ.
"Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также члены ОДКБ отмечают важность поддержания усилий и инициатив, направленных на "обеспечение целостности многосторонних механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, укрепление авторитета профильных международных организаций".
"Последовательно выступаем против любых попыток политизации деятельности таких межгосударственных структур", — подчеркивается в документе.
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