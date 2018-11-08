Ещё
Главная реформа Трампа оказалась под угрозой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главная реформа Трампа оказалась под угрозой 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Палату представителей США может серьезно повлиять на реализацию политики президента Дональда Трампа, в частности, налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal.
Издание расспросило экономистов о судьбе основных нововведений администрации Трампа. Главное место среди них занимает реализованная в конце 2017 года налоговая реформа. Благодаря ей ставка налога на прибыль компаний снизилась с 35 до 21 процента, также были урезаны налоги на репатриацию прибыли (с зарубежных счетов) и на доходы физических лиц. Правда, на них изменения будут распространяться только до 2025 года.
По мнению экспертов, демократы, получившие большинство в Палате представителей, попытаются отменить реформу или хотя бы смягчить ее. Напрямую сделать это им не удастся, так как для этого потребуется одобрение Сената — верхней палаты Конгресса, большинство в которой сохранили за собой республиканцы. Однако они могут попробовать пойти на сделку с оппонентами, пообещав взамен поддержку других инициатив.
Если тактика сработает, вновь выросшие налоги могут быть направлены на реализацию госпрограмм, лоббируемых демократами. При этом республиканцы и поддерживающий их крупный бизнес наверняка будут сопротивляться, указывают экономисты.
Также дискуссии будут вестись вокруг торговых соглашений США с другими странами. Так, недавно подписанный договор с Мексикой и Канадой может быть пересмотрен с учетом позиции профсоюзов.
Наконец, демократическое большинство в нижней палате не допустит отмены Obamacare — программы поддержки малоимущих в сфере медицинского страхования. С момента вступления в должность Трамп пытался отменить ее, но встретил сопротивление среди своих же однопартийцев, которые называют предложенные взамен инициативы президента слишком социалистическими.
Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 6 ноября. По их итогам Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей: в ней будут 223 демократа против 197 республиканцев. В Сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.
Последние новости
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Нефтяники нашли новый способ поднять цены на бензин Умер организатор «Бульдозерной выставки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания276
Шик воровской России 90-х35
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление3
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса136
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей67
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение