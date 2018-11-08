Главная реформа Трампа оказалась под угрозой

Издание расспросило экономистов о судьбе основных нововведений администрации Трампа. Главное место среди них занимает реализованная в конце 2017 года налоговая реформа. Благодаря ей ставка налога на прибыль компаний снизилась с 35 до 21 процента, также были урезаны налоги на репатриацию прибыли (с зарубежных счетов) и на доходы физических лиц. Правда, на них изменения будут распространяться только до 2025 года.

По мнению экспертов, демократы, получившие большинство в Палате представителей, попытаются отменить реформу или хотя бы смягчить ее. Напрямую сделать это им не удастся, так как для этого потребуется одобрение Сената — верхней палаты Конгресса, большинство в которой сохранили за собой республиканцы. Однако они могут попробовать пойти на сделку с оппонентами, пообещав взамен поддержку других инициатив.

Если тактика сработает, вновь выросшие налоги могут быть направлены на реализацию госпрограмм, лоббируемых демократами. При этом республиканцы и поддерживающий их крупный бизнес наверняка будут сопротивляться, указывают экономисты.

Также дискуссии будут вестись вокруг торговых соглашений США с другими странами. Так, недавно подписанный договор с Мексикой и Канадой может быть пересмотрен с учетом позиции профсоюзов.

Наконец, демократическое большинство в нижней палате не допустит отмены Obamacare — программы поддержки малоимущих в сфере медицинского страхования. С момента вступления в должность Трамп пытался отменить ее, но встретил сопротивление среди своих же однопартийцев, которые называют предложенные взамен инициативы президента слишком социалистическими.

Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 6 ноября. По их итогам Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей: в ней будут 223 демократа против 197 республиканцев. В Сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.