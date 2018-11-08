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В Колорадо запретят рабство
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В Колорадо запретят рабство 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: АР
Жители американского штата Колорадо проголосовали за полную отмену рабства. Об этом сообщает CNN.
Во время промежуточных выборов в стране 6 ноября жители штата отдали голоса за изменение конституции региона. Согласно 13 поправке к Конституции США, утвержденной еще в 1865 году, рабство и принудительный труд запрещены, кроме случаев, когда они являются наказанием за преступление. Когда поправка «А» вступит в силу в Колорадо, любые формы рабства будут полностью запрещены.
Отмечается, что такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов.
По данным CNN, пока обработаны результаты четырех пятых избирательных участков. По предварительным данным, 65 процентов избирателей отдали голоса за изменения конституции штата. По словам спикера правительства Колорадо Линн Бартелс, нет сомнений в том, что поправка будет принята.
Попытка внести изменения в текст документа уже была предпринята в 2016 году. Тогда формулировка была «слишком размытой», и избиратели не поняли, голосуют ли они за или против рабства, сообщает телеканал.
По результатам промежуточных выборов 6 ноября губернатором Колорадо впервые в стране избрали открытого гомосексуала. Им бывший ранее мэром Денвера Джон Хикенлупер.
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