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Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса
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В Киеве рассказали о предложении отказаться от Крыма в обмен на Донбасс 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, что в качестве одного из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагается официальный отказ Киева от Крыма.
«Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе. То есть откажитесь официально от Крыма и потом можно будет, они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица», — пояснил он в эфире «112 Украина».
Кто именно выдвигает такие предложения, Марчук не уточнил.
Тем временем бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский Крым — это реальность, которую однажды всем придется признать.
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