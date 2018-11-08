Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса

В Киеве рассказали о предложении отказаться от Крыма в обмен на Донбасс

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, что в качестве одного из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагается официальный отказ Киева от Крыма «Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе. То есть откажитесь официально от Крыма и потом можно будет, они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица», — пояснил он в эфире «112 Украина». Кто именно выдвигает такие предложения, Марчук не уточнил. Тем временем бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский Крым — это реальность, которую однажды всем придется признать.