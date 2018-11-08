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На Украине назначен новый посол Венгрии
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На Украине назначен новый посол Венгрии 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: LAJOS SOÓS/MTI
МИД Украины выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве. По данным "Европейской правды", в четверг он, как ожидается, прибудет в Киев. Прежний венгерский посол Эрно Кешкеня в понедельник уехал на родину.
Ийдярто, отмечается в статье издания, родился в закарпатском городе Берегово, школу закончил в Венгрии, куда переехала его семья, однако сейчас он изучает украинский язык.
"Украинский ему пришлось учить с нуля. Но важно то, что он его действительно учит. Именно знание украинского может стать главным козырем нового посла, тем более на фоне именно языкового противостояния Киева и Будапешта", — говорится в статье. До сих пор среди венгерских дипломатов владение украинским было редким исключением, отмечает издание. Оно напоминает также, что несколько месяцев назад на фоне языкового спора с Киевом по закону об образовании в венгерском МИД были открыты курсы украинского языка, которые, не исключено, посещал Ийдярто.
Новому после 54 года, высшее образование получил в университете Будапешта.
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