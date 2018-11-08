ЕС и НАТО заинтересованы в «новой» Белоруссии

Polskie Radio: Расмуссен посоветовал белорусам брать пример с Грузии или Украины

Белоруссия пока не демократическое государство, но при определенных реформах в будущем смогла бы играть интересную роль из-за своего географического положения — между Европой и Россией , заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен . В интервью Polskie Radio он подчёркнул, что и ЕС , и НАТО заинтересованы в том, чтобы в перспективе включить «новую» Белоруссию в свои ряды.

«Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе», — заявил в интервью Polskie Radio бывший генеральный секретарь НАТО.

Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что стремление президента России Владимира Путина интегрировать Белоруссию с Россией, безусловно представляет угрозу.

В беседе с польской радиостанцией он отметил, что у белорусов есть шанс определить своё будущее, хотя Белоруссия пока не демократическое государство. Он призвал её ориентироваться на опыт Грузии или Украины. Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед, убеждён Расмуссен.

Бывший генеральный секретарь НАТО считает, что Белоруссия могла бы в будущем играть очень интересную роль, ведь она расположена между Европой и Россией. Однако это возможно лишь при условии реформ и более демократическом и свободном обществе. При этом Расмуссен подчёркнул, что как ЕС, так и НАТО заинтересованы в перспективе включить Белоруссию в свои ряды.