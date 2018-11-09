Ещё
Британия захотела санкций ЕС против руководителей ГРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подмосковном колледже произошла стрельба
В подмосковном колледже произошла стрельба

Британия захотела санкций ЕС против руководителей ГРУ 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Mary Altaffer / AP
Британия договаривается со странами Евросоюза о новых санкциях в отношении верхушки Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — ГРУ, Главное разведывательное управление). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Times.
В материале газеты говорится, что в санкционном списке находятся «полдюжины» имен людей, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британия собирается заморозить их иностранные счета и запретить им въезд в течение ближайших недель.
При принятии ограничительных мер британские власти хотят заручиться поддержкой Франции и Германии. Министр иностранных дел страны Джереми Хант также встречался с коллегами из бывших государств Восточного блока, включая Венгрию, чтобы обсудить новые санкции.
Список будет опубликован в следующем месяце, и, по прогнозу источника The Times, наверняка станет первым официальным подтверждением личностей главных подозреваемых в отравлении. Предполагается, что мужчины, известные, как Александр Петров и Руслан Боширов — на самом деле сотрудники разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, награжденные званием Героя России.
По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей Боба Сили, целью санкций должны быть, насколько это возможно, не подчиненные, а руководители высшего звена.
«Нужно показать авторитарным государствам, что если высшие чины скрываются, то им придется понести личную ответственность», — заявил он.
Великобритания в сентябре официально обвинила Петрова и Боширова в нападении на семью Скрипалей. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.
Кремль неоднократно указывал Великобритании на отсутствие доказательств причастности России и названных Лондоном людей к отравлению Скрипалей. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва ждет официальных данных по делу от Лондона и «не намерена оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ».
Последние новости
В России снова предложили изменить правила техосмотра Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной Под санкции США попали крымские курорты и луганские контрразведчики
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве154
Умер Николай Румянцев64
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа65
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов335
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках6
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:38
Умер Николай Румянцев
Шоу-бизнес Другое
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение