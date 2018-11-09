Британия захотела санкций ЕС против руководителей ГРУ

В материале газеты говорится, что в санкционном списке находятся «полдюжины» имен людей, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британия собирается заморозить их иностранные счета и запретить им въезд в течение ближайших недель.

При принятии ограничительных мер британские власти хотят заручиться поддержкой Франции Германии . Министр иностранных дел страны Джереми Хант также встречался с коллегами из бывших государств Восточного блока, включая Венгрию, чтобы обсудить новые санкции.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей Боба Сили, целью санкций должны быть, насколько это возможно, не подчиненные, а руководители высшего звена.

«Нужно показать авторитарным государствам, что если высшие чины скрываются, то им придется понести личную ответственность», — заявил он.

Великобритания в сентябре официально обвинила Петрова и Боширова в нападении на семью Скрипалей. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Кремль неоднократно указывал Великобритании на отсутствие доказательств причастности России и названных Лондоном людей к отравлению Скрипалей. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва ждет официальных данных по делу от Лондона и «не намерена оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ».