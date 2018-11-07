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Силовики применили боевой БПЛА в Донбассе
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Силовики применили боевой БПЛА в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в среду применили ударный беспилотный летательный аппарат по населенному пункту Минеральное на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, один человек ранен, сообщил журналистам представитель народной милиции ДНР.
"Украинские силовики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по населенному пункту Минеральное. По предварительным данным, ранение получил мирный житель", — сообщил представитель ведомства.
В ведомстве добавили, что подразделениям ДНР удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат, в результате чего в распоряжение народной милиции попал флеш-накопитель.
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