Силовики применили боевой БПЛА в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду применили ударный беспилотный летательный аппарат по населенному пункту Минеральное на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, один человек ранен, сообщил журналистам представитель народной милиции ДНР.

"Украинские силовики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по населенному пункту Минеральное. По предварительным данным, ранение получил мирный житель", — сообщил представитель ведомства.

В ведомстве добавили, что подразделениям ДНР удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат, в результате чего в распоряжение народной милиции попал флеш-накопитель.