Трамп рассказал о планах с Путиным

Трамп рассказал о будущей встрече с Путиным

"Не думаю, что у нас будет время отдельно. Но мы вскоре встретимся на G20, где и он, и я будем. И вот этой встречи мы ждем. У нас будет ланч, но полагаю, там будет много людей", — сказал Трамп

Об этом он заявлен в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Ранее в Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Трампа.