Названа причина взрывов на арсенале под Черниговом

Фото: страница Госслужбы по ЧС в Фейсбуке

Военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что причиной взрывов на арсенале в Черниговской области стала диверсия, передает УНН.

Он уточнил, что причиной взрывов является диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию 6-го арсенала.

По его словам, специалисты продолжают комплексную судебную экспертизу.