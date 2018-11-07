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Названа причина взрывов на арсенале под Черниговом
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Названа причина взрывов на арсенале под Черниговом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: страница Госслужбы по ЧС в Фейсбуке
Военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что причиной взрывов на арсенале в Черниговской области стала диверсия, передает УНН.
Он уточнил, что причиной взрывов является диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию 6-го арсенала.
По его словам, специалисты продолжают комплексную судебную экспертизу.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович высмеял заявления, обвиняющие Россию во взрывах на складе боеприпасов в Черниговской области.
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