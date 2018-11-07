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Задержана помощница Рыболовлева
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Источник сообщил о задержании помощницы Рыболовлева Татьяна Бешара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощница российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Татьяна Бешара была задержана и освобождена под залог вместе с бизнесменом в Монако, сообщил РИА Новости источник в судебных органах.
"Рыболовлев освобожден под залог, он останется под судебным контролем. Вместе с ним была задержана и сегодня также освобождена под залог помощница Татьяна Бешара", — сказал собеседник агентства.
Ранее генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер сообщила РИА Новости, что Рыболовлев был отпущен из-под стражи под судебный контроль. Она отметила, что "полиция все еще продолжает оперативные мероприятия".
Ранее о предъявлении Рыболовлеву обвинений в рамках коррупционного дела сообщали СМИ Лазурного берега. Вместе с ним находятся под следствием еще три человека.
Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.
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