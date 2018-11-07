Кто хотел взорвать ЧМ-2018, наказание для россиян и другие события дня

Российские С-300 в Сирии привели в боеготовность
Переданные Россией Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 готовы к боевой работе, рассказал военно-дипломатический источник.
России пригрозили вторым пакетом санкций
Вашингтон намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы, так как не может удостовериться в соблюдении Россией законодательства о химическом оружии.
В ЦБ рассказали, насколько подорожает ОСАГО
ОСАГО
Планируемое расширение тарифного коридора не должно привести к росту тарифов на ОСАГО более чем на 1,5%, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Порошенко утвердил наказание для россиян
Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами «страны-агрессора».
"Выбивалы" заинтересовались долгами по ЖКХ
Коллекторы хотят расширить свое присутствие на рынке получения долгов россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Атака на фанатов: кто пытался взорвать ЧМ-2018
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила несколько терактов с беспилотниками во время чемпионата мира по футболу — 2018.
Власти поддержат попавших под санкции компании
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти страны могут поддержать отдельные крупные компании, если они попадут под санкции США.
Дознаватель из Уфы "потеряла память"
Сотрудница правоохранительных органов Уфы, изнасилованная коллегами, не смогла вспомнить детали случившегося.
Россиянам запретят поступать сразу в несколько вузов
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что не поддерживает право абитуриентов на подачу заявлений на поступление в пять вузов.
Нурмагомедову предложили новую работу
Глава Дагестана Владимир Васильев предложил бойцу Хабибу Нурмагомедову занять должность своего помощника.
Бензин опять дорожает
Росстат зафиксировал рост розничных цен на бензин в России — за 10 месяцев моторное топливо подорожало на 9,4%.
Два московских банка лишились лицензий
С 7 ноября Банк России отозвал лицензию у банка «Агросоюз». Также ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банка инноваций и развития».