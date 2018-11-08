Названо количество неисправных Boeing-737 MAX

Власти США назвали количество проблемных Boeing

Неполадки с датчиками Boeing-737 MAX могут коснуться более 240 самолётов этой модели во всём мире. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

«Boeing опубликовал бюллетень, предназначенный для экипажей, о потенциальных ошибках поступающих данных при передаче с угла атаки. Горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолёта, что приводит к сложностям в управлении», — цитирует сообщение РИА Новости.

Данная ситуация затрагивает 246 самолётов Boeing 737 MAX по всему миру, о чём FAA предупредило перевозчиков и авиационные власти других стран.