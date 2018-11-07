Порошенко указал РПЦ на выход

«Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? [Президент России Владимир] Путин. Сказал, что Россия держится на двух столпах: на Русской православной церкви и ядерном оружии (в 2007 году Путин заявил, что православие и ядерная отрасль укрепляют российскую государственность и безопасность — прим. «Ленты.ру»). Мы должны выводы из этого делать», — указал украинский лидер.

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал президент Украины.

11 октября синод Вселенского (Константинопольского) патриархата принял ряд решений относительно предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Константинополь решил вернуть территорию Украины под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также была снята анафема с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В связи с этим РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. box#2295797