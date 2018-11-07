Порошенко выдвинул России «глобальное» обвинение

Россия стремится подорвать устои демократического мира. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной конференции в Киеве, передает «Интерфакс».
По словам Порошенко, ради своих «маниакальных идей» РФ готова применять «самые циничные и самые жестокие методы».
Одним из способов достижения цели является «гибридная война», которую ведет Россия, действуя «не столько прямыми ударами, сколько изнутри».
«И готовится она не только к украинским выборам, а к выборам в Европарламент очень активно, и к выборам в отдельных странах Европейского Союза. Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского Союза», — сказал Порошенко.
По его словам, вмешательство в выборы стало для РФ «рутинной практикой».
Ранее Порошенко посоветовал Русской православной церкви отправляться «домой, в Россию».