Порошенко выдвинул России «глобальное» обвинение

Порошенко обвинил Россию в подрыве устоев демократии в мире

Россия стремится подорвать устои демократического мира. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной конференции в Киеве, передает «Интерфакс».

По словам Порошенко, ради своих «маниакальных идей» РФ готова применять «самые циничные и самые жестокие методы».

Одним из способов достижения цели является «гибридная война», которую ведет Россия, действуя «не столько прямыми ударами, сколько изнутри».

«И готовится она не только к украинским выборам, а к выборам в Европарламент очень активно, и к выборам в отдельных странах Европейского Союза. Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского Союза», — сказал Порошенко.

По его словам, вмешательство в выборы стало для РФ «рутинной практикой».

Ранее Порошенко посоветовал Русской православной церкви отправляться «домой, в Россию».