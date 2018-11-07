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Порошенко: РПЦ нечего делать на Украине
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Порошенко заявил, что РПЦ и её представителям нечего делать на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и её представителям нечего делать на Украине, поэтому они должны покинуть страну вернуться в Россию.
Об этом сообщает NewsOne.
«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал он.
Ранее протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию президента Украины Петра Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
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