Порошенко: РПЦ нечего делать на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и её представителям нечего делать на Украине, поэтому они должны покинуть страну вернуться в Россию.
Об этом сообщает NewsOne.
«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал он.
Ранее протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию президента Украины Петра Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.