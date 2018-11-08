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Савченко идет в президенты
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Савченко решила принять участие в выборах президента Украины 

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Фото: Ovsyannikova Yulia, ZUMAPRESS.com, Globallookrpes
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует принять участие в выборах президента Украины. Об этом рассказала ее сестра Вера, сообщает портал «Страна.ua».
По ее словам, для Надежды это уже дело принципа, так как если она зарегистрирует свою кандидатуру на должность президента, она получит иммунитет.
Вера Савченко добавила, что в ближайшее время начнется сбор средств на избирательную кампанию ее сестры. Для него будет открыт специальный счет.
В данный момент Надежда Савченко находится под следствием. Она была арестована 20 марта. Женщину обвиняют по семи статьям, среди которых подготовка терактов и государственного переворота.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. После них состоятся парламентские выборы.
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