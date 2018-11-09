На Украине опубликовали закон о нарушении границы

Закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России , опубликован в официальном издании украинского парламента "Голос Украины", он вступит в силу в субботу.

В тексте закона, которую подписал Порошенко, уголовная ответственность устанавливается за пересечение госграницы Украины с целью нанесения вреда интересам государства, в отношении лица, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителям подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств "государства-агрессора" вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Изначальный текст законопроекта предусматривал введение уголовной ответственности за пересечение госграницы Украины "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора" вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Документ вступит в силу на следующий день после дня его опубликования в официальной прессе.