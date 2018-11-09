Ещё
На Украине опубликовали закон о нарушении границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине опубликовали закон о нарушении границы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Sergey Bobok
Закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России, опубликован в официальном издании украинского парламента "Голос Украины", он вступит в силу в субботу.
Рада приняла соответствующий закон 18 октября. Позже президент Украины Петр Порошенко подписал закон.
В тексте закона, которую подписал Порошенко, уголовная ответственность устанавливается за пересечение госграницы Украины с целью нанесения вреда интересам государства, в отношении лица, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителям подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств "государства-агрессора" вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Изначальный текст законопроекта предусматривал введение уголовной ответственности за пересечение госграницы Украины "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора" вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Документ вступит в силу на следующий день после дня его опубликования в официальной прессе.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа230
В подмосковном колледже произошла стрельба46
Умер Николай Румянцев60
Пореченков вступился за Ефремова120
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов183
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
00:29
В метро запущен Дальневосточный экспресс
Новости Москвы
00:05
Тайная дочь Кончаловского спасла от тюрьмы отчима
Шоу-бизнес
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
01:21
Пореченков вступился за Ефремова
Общество
В подмосковном колледже произошла стрельба
Происшествия
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение