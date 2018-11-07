Названо слово года

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Британский словарь Collins назвал слово года 

Газета.Ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: Cofrin Library/flickr
Словом года по версии издателей британского словаря Collinse стало "single-use" ("одноразовый"). Об этом говорится в сообщении на сайте издания.
Слово описывает предметы, чаще всего сделанные из пластика, которые выбрасываются после одного использования. Отмечается, что изображения плавающего в океане пластикового мусора, такого как соломинки для питья, пакеты и бутылки, привели к глобальной кампании по сокращению использования пластика.
С 2013 года количество употреблений слова "single-use" возросло в четыре раза.
Год назад словосочетанием года стало выражение "fake news".
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