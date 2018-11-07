Названо слово года

Британский словарь Collins назвал слово года

Словом года по версии издателей британского словаря Collinse стало "single-use" ("одноразовый"). Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Слово описывает предметы, чаще всего сделанные из пластика, которые выбрасываются после одного использования. Отмечается, что изображения плавающего в океане пластикового мусора, такого как соломинки для питья, пакеты и бутылки, привели к глобальной кампании по сокращению использования пластика.

С 2013 года количество употреблений слова "single-use" возросло в четыре раза.

Год назад словосочетанием года стало выражение "fake news".