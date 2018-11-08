Ещё
Мертвый владелец борделя победил на выборах в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мертвый владелец публичных домов победил на выборах в Неваде 

Российская Газета + ещё 21 1 час назад
Фото: AP Photo/Reno Gazette-Journa
Победа в законодательную ассамблею штата досталась звезде реалити-шоу и владельцу публичных домов Деннису Хофу. Между тем кандидат от Республиканской партии ушел из жизни, не дождавшись начала выборов. Он скончался 16 октября спустя два дня после вечеринки в честь собственного 72-летия.
Хоф по результатам голосования набрал 68,3 процента голосов избирателей, несмотря на висевшее на избирательных участках оповещение о его смерти, наступившей в одном из принадлежавших ему увеселительных заведений, пишет The New York Post. Тело Хофа было обнаружено порноактером Роном Джереми. Невада — единственный штат в США, где легальны публичные дома. Хофу принадлежало там семь борделей.
Скончавшийся политик был известен подражанием президенту США Дональду Трампу. Он также занимался ресторанами, снимался в сериале и выступал с лекциями в крупных университетах. Хоф написал книгу под названием "Искусство сутенера".
Имя Денниса Хофа не было исключено из бюллетеней для голосования, так как до выборов оставалось слишком мало времени и по закону это нельзя было сделать.
Теперь должностным лицам штата предстоит заменить победителя другим представителем республиканцев. На втором месте оказалась уроженка Невады и демократ Леся Романов, которая набрала около 32 процентов голосов избирателей.
Результаты промежуточных выборов в США стали сенсационными — в штате Колорадо губернатором впервые стал открытый гей, а в Конгресс впервые избраны женщины-мусульманки и женщины индейского происхождения.
Российская Газета: последние новости
Во Франции начались торжества по случаю столетия окончания "Великой войны" Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев Видео: Бойцы СБУ вломились в квартиру украинской общественницы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма901
Спрогнозировано начало ядерной войны РФ с США517
Европа «в шоке» от происходящего на Украине16
«Крым придется признать российским»137
В Европе призвали «отдать дань» России13
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение