Украина потерпела фиаско с продажей судна «Норд»

Аукцион по продаже российского судна «Норд» признан несостоявшимся

Электронные торги по продаже арестованного Украиной российского рыболовного судна «Норд» не состоялись, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора торгов.

Аукцион признан несостоявшимся, поскольку ни один из потенциальных участников не был допущен к торгам. Всего было подано 12 заявок, но все они по неназванным причинам были отклонены организаторами.

Минимальная сумма, которую украинские власти намеревались выручить от продажи судна — 1,63 млн гривен (более 58 тысяч долларов).

В октябре задержанное у Азовском море российское рыболовецкое судно было изъято и передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).