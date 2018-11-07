Ещё
Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви Константинополю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату 

ТАСС 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 7 ноября, закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
"Возвращено с подписью президента", — отмечается в пояснении к документу.
Согласно тексту закона, церковь передается в "безвозмездное постоянное пользование" для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому патриархату. Решение о передаче "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины", указывается в свою очередь в пояснительной записке к закону.
Верховная рада приняла закон о передаче церкви 18 октября 2018 года. "За" проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле русского барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин. По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в церкви проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.
В мае 2008 года в секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника "София Киевская" Украинской автокефальной православной церкви. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказала Украинская православная церковь Киевского патриархата, обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. Церковь вновь закрыли на реконструкцию, которая продолжается до сих пор, а глава УАПЦ Макарий совершал богослужение на ступеньках храма.
Андреевская церковь входит в состав национального заповедника "София Киевская". В связи с передачей церкви Константинопольскому патриархату пресс-служба минкультуры заявила, что она остается в собственности государства, и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника, а с представителями патриархата будет заключен договор о пользовании памятником.

Процесс автокефалии

Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).
Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинополем.
ТАСС: последние новости
Избирком США отмечает высокую явку на голосовании в Манхэттене AP: Трамп не исключил возможности перестановок в администрации после выборов CNN: республиканец Рик Скотт побеждает на выборах в Сенат США от Флориды
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель из Уфы «потеряла память»231
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?71
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян374
Умер Геннадий Четвериков3
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием401
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
00:14
Запашного госпитализировали в Германии
Шоу-бизнес
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
02:11
Медведев объяснил смысл санкций США
Политика США
02:56
Раскол в США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение