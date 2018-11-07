Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви Константинополю

Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 7 ноября, закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", — отмечается в пояснении к документу.

Согласно тексту закона, церковь передается в "безвозмездное постоянное пользование" для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому патриархату. Решение о передаче "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины", указывается в свою очередь в пояснительной записке к закону.

Верховная рада приняла закон о передаче церкви 18 октября 2018 года. "За" проголосовали 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле русского барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли . Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин . По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в церкви проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.

В мае 2008 года в секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника "София Киевская" Украинской автокефальной православной церкви. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказала Украинская православная церковь Киевского патриархата, обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. Церковь вновь закрыли на реконструкцию, которая продолжается до сих пор, а глава УАПЦ Макарий совершал богослужение на ступеньках храма.

Андреевская церковь входит в состав национального заповедника "София Киевская". В связи с передачей церкви Константинопольскому патриархату пресс-служба минкультуры заявила, что она остается в собственности государства, и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника, а с представителями патриархата будет заключен договор о пользовании памятником.

Процесс автокефалии

Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинополем.