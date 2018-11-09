В «деле Рыболовлева» появились новые фигуранты

Новые фигуранты появились в «деле Рыболовлева» в Монако

Главе подразделения уголовного розыска Монако Кристофу Аге и его заместителю предъявлены обвинения в коррупции по делу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева

Предприниматель был задержан полицией Монако 6 ноября. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием, а также в соучастии в этих преступлениях. Вместе с президентом клуба с Лазурного берега арестовали бывших чиновников судебного аппарата княжества, в частности, высокопоставленных.

Ранее News.ru писал, что монакские следователи провели допрос Рыболовлева. Они задали предпринимателю около 600 вопросов.