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В «деле Рыболовлева» появились новые фигуранты
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Новые фигуранты появились в «деле Рыболовлева» в Монако 

News.ru + ещё 97 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Главе подразделения уголовного розыска Монако Кристофу Аге и его заместителю предъявлены обвинения в коррупции по делу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.
Предприниматель был задержан полицией Монако 6 ноября. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием, а также в соучастии в этих преступлениях. Вместе с президентом клуба с Лазурного берега арестовали бывших чиновников судебного аппарата княжества, в частности, высокопоставленных.
Ранее News.ru писал, что монакские следователи провели допрос Рыболовлева. Они задали предпринимателю около 600 вопросов.
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