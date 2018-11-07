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Неужели Китай навсегда потерял Сибирь?
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Дознаватель из Уфы "потеряла память"
Дознаватель из Уфы "потеряла память"

Эти земли далеко от России, но близко к Китаю — неужели Китай навсегда их потерял? 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Александр Лыскин
Россия располагает самой большой по площади территорией в мире, однако на ней проживает всего лишь 146 миллионов человек. Таким образом, это уже не просто «малонаселенная территория», ее без преувеличения можно назвать «безлюдной», как сообщает агентство «Феникс» (Китай).
«Эти огромные земли фактически находятся далеко от России, но близко к Китаю. Неужели Китай навсегда их потерял?»
Россия располагает самой большой по площади территорией в мире — она больше всей Европы, больше вместе взятых Бразилии и Австралии. В мире нет страны, которая могла бы сравниться с Россией по обширности территорий и разнообразию природных ресурсов. Однако на такой гигантской площади проживает всего лишь 146 миллионов человек, плотность населения в РФ составляет 9 человек на км. Пусть она огромна и богата ресурсами, удивительно то, что три четверти населения страны проживает на четверти ее территории — в европейской части. Тем временем в колоссальном Дальневосточном регионе есть еще неизведанные человеком места.
Площадь Сибири составляет 13 миллионов км, Дальневосточный регион располагается в центральной и восточной ее части, общая его площадь достигает 6,216 миллионов км, то есть почти половину Сибири и треть России. Население Дальнего Востока составляет 6,32 миллиона человек, а значит плотность населения — 1 человек на км. Таким образом, это уже не просто «малонаселенная территория», ее без преувеличения можно назвать «безлюдной». Эти огромные земли фактически находятся далеко от России, но близко к Китаю. Неужели Китай навсегда их потерял?
Климат на части территории российского Дальнего Востока очень суров, большая часть земель непригодна для проживания (кроме участка вдоль реки Амур). Именно по этой причине средние зарплаты в этом регионе на 50-60% выше, чем в общем по стране.
Жители Дальнего Востока называют европейскую части России «материком», а свою родину шутливо зовут «одиноким островом». Дальний Восток чувствует себя анклавом, в основном потому что две части страны разделяет огромная Сибирь.
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