Убийство Хашогги — провокация против наследного принца КСА

По сообщению английской Daily Express, британские спецслужбы заранее знали о подготовке, и как минимум, о похищения Хашогги, но не предприняли при этом никаких действий, хотя использование этой информации (неважно, какое) могло существенно усилить их позиции в Саудовской Аравии . Об этом сообщает "Независимая газета".

Отсутствие опровержений и исков по поводу этой публикации, наносящей английским спецслужбам серьезный как минимум репутационный ущерб, свидетельствует о ее реальности.

Однако, по имеющимся данным, представители еще некоторых государств знали заранее о подготовке медийной атаки против саудовского наследного принца в соответствующее время.

Похоже, противники наследного принца Мухаммеда бен Сальмана заранее подготовили мощнейшую информационную атаку против него, как де-факто главы государства, заранее зная о готовящемся убийстве. Нельзя исключить, что организаторы этой атаки (как известно о некоторых других информационных атак по следам чудовищных преступлений) сами спланировали и вызвавшее ее преступление, — вплоть до оплаты его исполнителей — чтобы ударить по Саудовской Аравии и остановить принца-модернизатора из-за его влиятельности и популярности.

По данным некоторых источников, участники информационной атаки ждали некоего "трагического события", но заранее знали, что им предстоит создавать образ Саудовской Аравии как склонной к диким, непродуманным и нецивилизованным мерам. Попутными задачами были демонстрация нецелесообразности блокады Катара (включая войну в Йемене ) и максимальная привязка наследного принца бен Сальмана к этой истории и, одновременно, к президенту Трампу, — чтобы получить в союзники мощнейшие глобальные медиа.

И, действительно, скандал развернулся во время, гарантирующее максимальный эффект, — непосредственно перед крупнейшим саудовским инвестиционным форумом Future Investment Initiative. В прошлом году " Давос в пустыне" собрал большинство глав глобальных крупнейших компаний, показав высочайший интерес среди мирового инвестиционного сообщества к королевству. В результате информационной атаки многие главы западных и, в частности, американских компаний отказались от участия в форуме.

Естественным следствием скандала стала попытка дискредитации наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, объявившего в прошлом году на той самой инвестиционной конференции о переходе страны к умеренному исламу (в противоположность официально господствующему фундаментализму).

Гипотеза о спланированности этой трагедии противниками принца дает ответы на вопросы, "повисающие в воздухе" во всех остальных версиях. В самом деле, зачем властям Саудовской Аравии устранять достаточно умеренного критика власти, журналиста, — неминуемо понимая, что это вызовет пристальное внимание всего мира? Если уж журналиста действительно хотели убить, то неужели это нельзя было сделать по-другому, чем в наверняка прослушиваемом консульстве? И, наконец, зачем делать это прямо перед крупным инвестиционным форумом?

Похоже, противника наследного принца-модернизатора нужна была самая резонансная жертва, убитая самым гротескным и чудовищным образом, чтобы получить максимальный медийный эффект. При этом для того, чтобы добиться шокирующих весь мир событий, достаточно было завербовать лишь одного из группы прибывших в Турцию на переговоры с Хашогги человека.

Не стоит забывать, что наследный принц в прошлом году не просто отодвинул от власти кланы, ориентированные на американских демократов и глобалистов, но и подвергнул их руководителей заключению и всемирному позору, вернув в казну из их карманов как минимум десятки миллиардов долларов.

В последние годы наблюдатели сходились во мнении, что Саудовской Аравии сильно повезло, так как выполнение объективно обусловленной модернизации общества и государства взял на себя не очередной бессмысленный коррупционер, прожигающий жизнь и страну, а нацеленный на комплексную модернизацию общества и способный на программы «Национальный поворот: 2020» и «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2035» наследный принц Мухаммед бен Сальман.

Дискредитация принца-модернизатора (важно понимать, что при всей своей прогрессивности он является полнокровным носителем саудовской политической культуры во всех ее проявлениях) выглядит естественной частью тотальной холодной войны, развязанной противниками умеренного ислама и наследного принца.

Стоит отдельно отметить существенное укрепление позиций Катара и Турции, являющихся объективными конкурентами Саудовской Аравии в регионе.

Турецкие власти получили, по всей видимости, чудовищные записи пыток и убийства Хашогги (а возможно, и заранее знали о готовящейся операции по дискредитации наследного принца) и могут шантажировать как саудовские власти, так и власти их западных партнеров тем, будут ли они предоставлять эти записи глобальным медиа, а если будут, то в какие сроки и в какой части.

Власти Катара контролируют медийное пространство не только ближневосточного региона, но и влияют на повестку многих СМИ мира (достаточно вспомнить "Аль-Джазиру", ставшую инструментом "арабской весны", поддерживающую запрещенную в России организацию "Братья-мусульмане" , которая вещает по всему миру и ежегодно получает огромное финансирование от властей Катара).

Теперь Катар и Турция получили огромное моральное преимущество и могут претендовать на перехват части влияния, — просто потому, что не пытают и не убивают своих политических оппонентов (по крайней мере, в своих консульствах и под запись) и являются поэтому очевидно более безопасными партнерами. Новое позиционирование на фоне дискредитированных саудитов становится царским политическим подарком руководителям этих двух государств, превращающим их в потенциальных клиентов американских демократов.

Расхождения источников о том, расчленяли ли Хашогги живым или мертвым, пытали ли его или просто убили в драке при попытке вывезти, вынесли его расчлененным, сбросили в колодец или растворили в кислоте, равно как и заведомо неправдоподобная история о передаче информации через Apple Watch (скорее всего, просто позволяющая обойти вопрос о турецких подслушивающих устройствах в саудовском консульстве), принципиального значения не имеют и легко объясняются катастрофическим падением уровня западной журналистики. Задача информационной компании проста — полный захват мирового внимания.

При этом СМИ замалчивают информацию о том, что Хашогги был членом организации "Братья-мусульмане" (запрещена не только в России, но и во многих мусульманских странах) и личным другом Усамы бин-Ладена.

Сейчас убийство Хашогги производит впечатление не только случайного или обдуманного зверства, компрометирующего всех причастных к нему, но и глобальной информационной спецоперации вроде уничтожения малайзийского «боинга» над Донбассом, истерики вокруг смерти Литвиненко или убийства Политковской, нацеленной, как и положено в таких случаях, на решение сразу нескольких, в том числе и глобальных задач.

Среди них — сдерживание принца-модернизатора, которого пытаются дискредитировать убийством журналиста (что практически гарантирует немедленный взрыв корпоративной солидарности).

Понятно, что эта операция противоречила интересам руководства Саудовской Аравии и соответствовала задачам ее противников и противников наследного принца-реформатора.