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Огромный пес испугался фейерверков и умер
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Огромный пес испугался фейерверков и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Dogs 4 Rescue в Facebook
В Великобритании московская сторожевая собака из приюта умерла от испуга из-за громких фейерверков. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, в ночь на 5 ноября, когда празднуется Ночь Гая Фокса, известная также как ночь фейерверков. Сотрудники приюта знали, что собаки плохо реагируют на фейерверки, поэтому держали их взаперти в разгар праздника. Когда все утихло, псов выпустили на улицу.
Однако после небольшой паузы празднование продолжилось, петарды и ракеты снова начали взрываться возле приюта, и собаки были сильно напуганы. Большинству из них удалось вернуться в здание, но 80-килограммовая московская сторожевая по кличке Уинстон (Winston) не сумела добежать. Пес пытался забиться под настил, но там было слишком мало места для него. Уинстон сильно нервничал, из-за чего у него случился сердечный приступ. На утро сотрудники приюта обнаружили его труп.
Уинстону было около восьми лет. Сотрудники приюта привезли его из Болгарии, животное забрали у избивавших его хозяев. Ему диагностировали болезнь сердца и каждый день давали лекарства.
Владелица приюта Эмма Биллингтон (Emma Billington) отметила, что Уинстон ненавидел громкие звуки. Она не понимает, кто и где мог устроить фейерверк так близко, так как приют расположен «немного в глуши».
«Мы должны объяснить людям, как опасны фейерверки для собак. В наше время в салюте нет никакой нужды. Они просто убили Уинстона. Всю свою жизнь этот верный пес страдал от рук людей», — посетовала Биллингтон.
В приюте Биллингтон собаки гуляют свободно, у них нет вольеров и клеток. Волонтеры спасают и доставляют туда собак со всего мира, чаще всего из самой Великобритании, с Кипра и из Румынии и Болгарии.
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