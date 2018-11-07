Польша близка к выходу из Евросоюза

Глава Евросовета заявил о «серьезной угрозе» выхода Польши из ЕС

По словам Туска, существует "очень серьезная угроза" того, что Polexit может произойти "случайно", если польские политики не смогут найти общий язык с руководством ЕС.

Президент Европейского совета полагает, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.

"Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — заключил Туск.

Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне реформ, которые критикуются европейскими институтами, отказа от приема мигрантов и критического отношения к главе Евросовета Дональду Туску, который ранее занимал пост премьер-министра страны и является сооснователем ныне крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. Ранее Еврокомиссия направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде".