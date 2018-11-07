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Демократы «отобрали» у республиканцев место в сенате
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Демократы «отобрали» у республиканцев место в сенате от Виргинии 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Кандидат от демократической партии Дженнифер Уэкстон станет членом палаты представителей конгресса США вместо представителя республиканской партии Барбары Комсток, которая занимала его ранее. Результаты выборов передает Reuters.
Отмечается, что Уэкстон победила с результатом в 58,8% голосов.
На телеканале CNN добавили, что эта победа является "обязательной" для демократов, если они рассчитывают вернуть большинство в конгрессе.
Ранее сообщалось, что республиканец Рик Скотт лидирует на выборах в сенат от Флориды.
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