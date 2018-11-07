Греция перестанет платить зарплату священникам

До последнего момента греческие священники имели статус госслужащих и получали зарплату от лица государства. Без помощи из бюджета могут остаться около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала, сообщает Reuters

На зарплату священников из государственного бюджета выделялось около €200 млн в год. Согласно озвученной договоренности священники больше не будут считаться госслужащими. Государство раз в год будет направлять определённого размера субсидию в специальный церковный фонд, а уже сами церковники распределят полученные деньги на зарплаты. Этот специальный фонд создадут совместно церковь и государство.

Договоренность между Ципрасом и Иеронимом II ещё должна быть одобрена кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами. Некоторые священники уже заявили, что будут бороться с любыми попытками лишить их статуса госслужащих.

Ранее News.ru сообщал, что Греция отказывает в визах паломникам РПЦ. Российские паломники не могут получить визы для посещения Афона. О возникновении сложностей заявили в Фонде Андрея Первозванного. Паломникам приходится обращаться за визами в посольство Италии.