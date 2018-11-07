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Греция перестанет платить зарплату священникам
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Греция перестанет платить зарплату священникам 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам. Договоренность об этом достигнута между премьер-министром Алексисом Ципрасом и предстоятелем Греческой православной церкви Иеронимом II.
До последнего момента греческие священники имели статус госслужащих и получали зарплату от лица государства. Без помощи из бюджета могут остаться около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала, сообщает Reuters.
На зарплату священников из государственного бюджета выделялось около €200 млн в год. Согласно озвученной договоренности священники больше не будут считаться госслужащими. Государство раз в год будет направлять определённого размера субсидию в специальный церковный фонд, а уже сами церковники распределят полученные деньги на зарплаты. Этот специальный фонд создадут совместно церковь и государство.
Договоренность между Ципрасом и Иеронимом II ещё должна быть одобрена кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами. Некоторые священники уже заявили, что будут бороться с любыми попытками лишить их статуса госслужащих.
Ранее News.ru сообщал, что Греция отказывает в визах паломникам РПЦ. Российские паломники не могут получить визы для посещения Афона. О возникновении сложностей заявили в Фонде Андрея Первозванного. Паломникам приходится обращаться за визами в посольство Италии.
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