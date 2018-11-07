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Республиканец Майк Браун лидирует на выборах в Кентукки
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Республиканец Майк Браун лидирует на выборах в Кентукки 

Газета.Ru + ещё 6 54 минуты назад
Фото: Reuters
В американском штате Индиана на выборах в конгресс США лидирует кандидат от республиканской партии Майк Браун. Данные эксит-поллов приводит в прямом эфире CNN.
По данным телеканала, Браун набирает 60,0%, его конкурент от демократов Донелли — 36,0%.
Как отмечается, в настоящее время обработано 2% голосов.
Также сообщается, что в Кентукки демократ Эми Макграт и республиканец Энди Барр идут вровень — у кандидата от демократической партии в настоящее время 48,8%, от республиканской партии на 0,4% меньше — 48,4%.
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