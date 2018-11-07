Республиканец Майк Браун лидирует на выборах в Кентукки

В американском штате Индиана на выборах в конгресс США лидирует кандидат от республиканской партии Майк Браун . Данные эксит-поллов приводит в прямом эфире CNN

По данным телеканала, Браун набирает 60,0%, его конкурент от демократов Донелли — 36,0%.

Как отмечается, в настоящее время обработано 2% голосов.

Также сообщается, что в Кентукки демократ Эми Макграт и республиканец Энди Барр идут вровень — у кандидата от демократической партии в настоящее время 48,8%, от республиканской партии на 0,4% меньше — 48,4%.