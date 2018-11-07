В США заявили о дезинформации на выборах в конгресс

Жителей США предупредили о дезинформации на выборах в конгресс

Он рассказал, что недостоверная информация распространяется в социальных сетях, однако не стал упоминать, в каких именно. Также он не уточнил, кто стоит за попытками дезинформации, но заверил, что власти США уже решают эту проблему.