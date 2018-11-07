Ещё
В США заявили о дезинформации на выборах в конгресс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей США предупредили о дезинформации на выборах в конгресс 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство внутренней безопасности США зафиксировало попытки дезинформации во время выборов в конгресс Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
Он рассказал, что недостоверная информация распространяется в социальных сетях, однако не стал упоминать, в каких именно. Также он не уточнил, кто стоит за попытками дезинформации, но заверил, что власти США уже решают эту проблему.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что промежуточные выборы в США обойдутся более чем в $5 млрд
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко не видит необходимости в военной базе России на территории Белоруссии В Тернопольской области запретили фильмы на русском языке Госдеп не исключил введения новых санкций против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян185
Умерла Наталья Корчагина7
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети49
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя489
Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул116
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение