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Трамп нашел виновного в неудачах республиканцев
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CNN: Трамп нашел виновного в неудачах республиканцев на выборах в конгресс 

Газета.Ru + ещё 6 12 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвиняет в предварительных результатах республиканской партии на выборах в Палату представителей спикера конгресса Пола Райана, передает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.
По данным телеканала, Трамп был разочарован тем, что Райан дистанцировался от его миграционной политики. Другие источники сообщают, что спикера обвиняют еще и в неудачной кампании по сбору средств для республиканской партии на выборах в конгресс.
"Он очень зол на Райана", — заявил один из источников.
По словам другого источника, близкого к Белому дому, но не связанного с опрошенными ранее, Трамп назвал три причины неудач: история, сбор пожертвований и отставки.
Ранее сообщалось, что две трети избирателей пришли на выборы в конгресс, чтобы выразить свое отношение к Трампу.
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