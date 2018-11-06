Додон заявил о готовности РФ снизить цены на газ

Москва , по словам политика, согласна на пересмотр тарифов в связи с получением Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС

«Мы обсуждали возможность снижения цены на 25−30%, что очень значимо для наших потребителей», — уточнил Додон

Ранее молдавский лидер обсуждал возможность снижения цен на голубое топливо с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером . При этом Додон подчеркнул, что решение по данному вопросу будет зависеть от развития отношений между странами после грядущих выборов в молдавский парламент, передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что Додон считает прорывной состоявшуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это был его второй официальный визит в РФ.