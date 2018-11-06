Ещё
Додон заявил о готовности РФ снизить цены на газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон заявил о готовности РФ снизить цены на газ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Россия готова снизить цену на газ для Молдавии, заявил президент страны Игорь Додон. Он отметил, что обсудил данный вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Москва, по словам политика, согласна на пересмотр тарифов в связи с получением Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС.
«Мы обсуждали возможность снижения цены на 25−30%, что очень значимо для наших потребителей», — уточнил Додон
Ранее молдавский лидер обсуждал возможность снижения цен на голубое топливо с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. При этом Додон подчеркнул, что решение по данному вопросу будет зависеть от развития отношений между странами после грядущих выборов в молдавский парламент, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Додон считает прорывной состоявшуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это был его второй официальный визит в РФ.
News.ru: последние новости
ЕС предложит Турции отказаться от идеи вступить в союз Русский язык запретили в Тернопольской области Бельгийский король пройдёт тест на отцовство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян83
Умерла Наталья Корчагина3
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети34
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя457
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием334
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение