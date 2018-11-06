Додон заявил о готовности РФ снизить цены на газ 

Россия готова снизить цену на газ для Молдавии, заявил президент страны Игорь Додон. Он отметил, что обсудил данный вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Москва, по словам политика, согласна на пересмотр тарифов в связи с получением Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС.
«Мы обсуждали возможность снижения цены на 25−30%, что очень значимо для наших потребителей», — уточнил Додон
Ранее молдавский лидер обсуждал возможность снижения цен на голубое топливо с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. При этом Додон подчеркнул, что решение по данному вопросу будет зависеть от развития отношений между странами после грядущих выборов в молдавский парламент, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Додон считает прорывной состоявшуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это был его второй официальный визит в РФ.