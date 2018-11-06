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Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 3 часа назад

Стала известна судьба цен на бензин

Власти договорились с нефтяными компании о фиксированных ценах на бензин, которые будут действовать вплоть до марта 2019 года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть

Около полутора недель назад стало известно об утечке имен и адресов электронной почты 420 тысяч сотрудников Сбербанка.

Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон

Полноформатные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже сорвались из-за просьбы французского лидера Эммануэля Макрона.

В Москве арестован смастеривший бомбу школьник

Пресненский суд Москвы 6 ноября арестовал школьника Кирилла Кузьминкина, которого ранее задержали за изготовление взрывного устройства. Об этом сообщает агентство «Москва».

Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Белоруссии, передает «БелТА».

Опубликовано видео трагедии в Кузбассе

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео со сгоревшим в кемеровской Юрге домом, в котором погибла семья с детьми.

Генпрокурор Украины ушел в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.

Аршавин остался без работы

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» не будет продлевать контракт с 37-летним Аршавиным. Церемония, на которой болельщики попрощаются с футболистом, состоится 11 ноября на домашнем стадионе команды.

Российского миллиардера попытались убить в Москве

Фигурант списка богатейших россиян журнала «Форбс» Олег Бурлаков заявил в полицию о покушении на свою жизнь. Об этом стало известно РБК.
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