Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня

Стала известна судьба цен на бензин
Власти договорились с нефтяными компании о фиксированных ценах на бензин, которые будут действовать вплоть до марта 2019 года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть
Около полутора недель назад стало известно об утечке имен и адресов электронной почты 420 тысяч сотрудников Сбербанка.
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Полноформатные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже сорвались из-за просьбы французского лидера Эммануэля Макрона.
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Пресненский суд Москвы 6 ноября арестовал школьника Кирилла Кузьминкина, которого ранее задержали за изготовление взрывного устройства. Об этом сообщает агентство «Москва».
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Белоруссии, передает «БелТА».
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Следственный комитет (СК) РФ опубликовал в своем YouTube-канале видео со сгоревшим в кемеровской Юрге домом, в котором погибла семья с детьми.
Генпрокурор Украины ушел в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.
Аршавин остался без работы
Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» не будет продлевать контракт с 37-летним Аршавиным. Церемония, на которой болельщики попрощаются с футболистом, состоится 11 ноября на домашнем стадионе команды.
Российского миллиардера попытались убить в Москве
Фигурант списка богатейших россиян журнала «Форбс» Олег Бурлаков заявил в полицию о покушении на свою жизнь. Об этом стало известно РБК.