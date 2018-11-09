Порошенко не принял отставку Луценко

СМИ: президент Украины не удовлетворил прошение генпрокурора об отставке

"Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи", — говорится в сообщении со ссылкой на источник в администрации главы украинского государства.

Луценко сообщил о намерении написать прошение об отставке на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк . Как пояснил генпрокурор, он не намерен терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов , а также обвинения в их бездействии.

Луценко назвал все обвинения в свой адрес "борьбой политиков за власть". В среду он подал соответствующее заявление на имя главы государства.