Ещё
Порошенко не принял отставку Луценко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: президент Украины не удовлетворил прошение генпрокурора об отставке 

ТАСС + ещё 17 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко не принял прошение об отставке от генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщило в пятницу издание "Украинская правда".
"Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи", — говорится в сообщении со ссылкой на источник в администрации главы украинского государства.
Луценко сообщил о намерении написать прошение об отставке на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Как пояснил генпрокурор, он не намерен терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинения в их бездействии.
Луценко назвал все обвинения в свой адрес "борьбой политиков за власть". В среду он подал соответствующее заявление на имя главы государства.
ТАСС: последние новости
Трамп подписал прокламацию об отказе в убежище нелегальным мигрантам Шпионский скандал в Австрии. Все, что известно на данный момент Гражданин России арестован в Болгарии по требованию США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавший московский чиновник найден мертвым114
Москвичку в лифте убил бывший полицейский153
Испанский порт отменил санкции против России103
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море442
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня7
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение