Туск: есть риск выхода Польши из ЕС

Туск, занимавший пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год, критикует правящую партию евроскептиков "Право и справедливость", у которой часто возникали противоречия с Брюсселем по вопросам иммиграции, верховенства права и т. д.

Туск заявил, что в 2016 году тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не собирался выводить свою страну из блока, когда он созвал референдум. По словам главы Евросовета, Польша также может выйти из блока в результате политических просчетов.

"Для меня не имеет значения, планирует ли [лидер партии "Право и справедливость"] Ярослав Качиньский покинуть ЕС или просто инициирует какие-то процессы, которые приведут к такому результату", — сказал Туск журналистам во время визита в Варшаву.

"Проблема в том, что Кэмерон также не планировал выводить Великобританию из ЕС. А желание [среди государств-членов] удержать Польшу в ЕС меньше, чем желание удержать в нем Великобританию", — добавил он.

"Этот вопрос невероятно серьезен, риск безумно серьезен, я хочу, чтобы все пришли в себя", — подчеркнул Туск.

Европейская комиссия проводит беспрецедентное расследование по вопросам верховенства права в Польше.

В прошлом месяце, в преддверии местных выборов, выяснилось, что министр юстиции Польши обратился в Конституционный суд с просьбой проверить, совместимо ли законодательство ЕС с польской Конституцией, что вызвало гнев среди польских в целом проевропейских избирателей.

Его комментарии помогли независимым и либеральным кандидатам занять большинство постов мэра в польских городах, ограничив общий масштаб достижений "Права и справедливости" на местных выборах.

По словам главы Евросовета, эти результаты служат "серьезным предупреждением" для правящей партии.

Как сообщали "Вести. Экономика", в сентябре власти Евросоюза обратились в Европейский суд с иском в отношении Польши, заявив, что "судебная реформа польских властей противоречит европейскому праву". По утверждению ЕК, эта реформа "подрывает принципы судебной независимости".