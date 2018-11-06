Опаснейший боевик перебрался в ДНР

Опаснейший боевик «Исламского государства» перебрался в ДНР

Как отмечается, 37-летний Халимов (именуемый в материале одним из самых опасных боевиков ИГ) еще два года назад после прилета из Турции был задержан в Киеве по запросу Интерпола . Генеральная прокуратура Таджикистана направила Киеву запрос об экстрадиции боевика по кличке «Босс», но на Украине ответили отказом.

«Недавно стало известно, что власти Украины отпустили "Босса". В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил «Радио Озоди» источник в спецслужбах Таджикистана.

В Таджикистане Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в этой стране религиозном течении «Салафия».

При этом в Киеве не прокомментировали решение об освобождении Халимова.

«В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР, сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане», — подчеркнул собеседник издания.

Власти Таджикистана располагают информацией о том, что Халимов вместе с женой и тремя детьми перебрался в Сирию в 2014 году. Туда же переехала семья брата Муродали Халимова, 34-летнего Махмадсаида. Также на джихад отправилась их сестра с мужем и их 66-летняя мать.