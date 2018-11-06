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Опаснейший боевик перебрался в ДНР
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Опаснейший боевик «Исламского государства» перебрался в ДНР 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Украинские власти отпустили на свободу боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Муродали Халимова, являющегося уроженцем Таджикистана. Об этом сообщает «Радио Озоди» (таджикистанская служба «Радио Свобода»).
Как отмечается, 37-летний Халимов (именуемый в материале одним из самых опасных боевиков ИГ) еще два года назад после прилета из Турции был задержан в Киеве по запросу Интерпола. Генеральная прокуратура Таджикистана направила Киеву запрос об экстрадиции боевика по кличке «Босс», но на Украине ответили отказом.
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«Недавно стало известно, что власти Украины отпустили "Босса". В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил «Радио Озоди» источник в спецслужбах Таджикистана.
В Таджикистане Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в этой стране религиозном течении «Салафия».
При этом в Киеве не прокомментировали решение об освобождении Халимова.
«В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР, сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане», — подчеркнул собеседник издания.
Власти Таджикистана располагают информацией о том, что Халимов вместе с женой и тремя детьми перебрался в Сирию в 2014 году. Туда же переехала семья брата Муродали Халимова, 34-летнего Махмадсаида. Также на джихад отправилась их сестра с мужем и их 66-летняя мать.
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