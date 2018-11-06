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Во Франции предотвратили нападение на Макрона
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Во Франции задержали пытавшихся напасть на Макрона 

Рамблер + ещё 20 46 минут назад
Фото: Reuters
Французские контрразведчики задержали шестерых человек, планировавших атаку на президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.
Задержания были произведены сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции сегодня утром на территории трех департаментов страны — Изера, Иль и Вилена, а также Мозеля.
По информации издания, задержанные намеревались произвести «насильственные действия» против Макрона, их план был «неточным и неопределенным», а задержания санкционировал «террористический» отдел прокуратуры Парижа.
Также BFMTV отмечает, что задержанные могут являться сторонниками ультраправых взглядов, а их задержание — «превентивным», с целью установить «характер и реальность» угроз в адрес президента.
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