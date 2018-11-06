Во Франции предотвратили нападение на Макрона

Во Франции задержали пытавшихся напасть на Макрона

Французские контрразведчики задержали шестерых человек, планировавших атаку на президента страны Эммануэля Макрона . Об этом сообщает BFMTV.

Задержания были произведены сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции сегодня утром на территории трех департаментов страны — Изера, Иль и Вилена, а также Мозеля.

По информации издания, задержанные намеревались произвести «насильственные действия» против Макрона, их план был «неточным и неопределенным», а задержания санкционировал «террористический» отдел прокуратуры Парижа.

Также BFMTV отмечает, что задержанные могут являться сторонниками ультраправых взглядов, а их задержание — «превентивным», с целью установить «характер и реальность» угроз в адрес президента.