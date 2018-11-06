В Израиле нашли признак скорого конца света

На Стене Плача в Иерусалиме заметили змею, которая охотилась за голубями. В этом усмотрели признак второго пришествия и следующего за этим конца света.

Заметив ползущую по камням Стены Плача змею, израильтяне сперва обратились к специалисту по отлову рептилий, а затем вспомнили пророчество об апокалипсисе. Знатоки вспомнили, что одним из признаков грядущего второго пришествия Мессии является наступление времен, когда "на священной стене голуби не смогут быть в безопасности", передает телеканал "Царьград"

Примечательно, что это уже третий случай, когда в Израиле происходит что-то, соответствующее пророчествам о конце света. В предыдущих случаях символами грядущего Судного дня становились рождение красного теленка и появление в Мертвом море рыбы.