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В Израиле нашли признак скорого конца света
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В Израиле нашли признак скорого конца света 

Дни.ру 53 минуты назад
На Стене Плача в Иерусалиме заметили змею, которая охотилась за голубями. В этом усмотрели признак второго пришествия и следующего за этим конца света.
Заметив ползущую по камням Стены Плача змею, израильтяне сперва обратились к специалисту по отлову рептилий, а затем вспомнили пророчество об апокалипсисе. Знатоки вспомнили, что одним из признаков грядущего второго пришествия Мессии является наступление времен, когда "на священной стене голуби не смогут быть в безопасности", передает телеканал "Царьград".
Примечательно, что это уже третий случай, когда в Израиле происходит что-то, соответствующее пророчествам о конце света. В предыдущих случаях символами грядущего Судного дня становились рождение красного теленка и появление в Мертвом море рыбы.
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