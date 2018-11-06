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Ким Чен Ына официально нарисовали
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Ким Чен Ына официально нарисовали 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: видео KCTV
В Северной Корее показали первый официальный портрет лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает BBC News.
Портрет представили во время визита президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. На нем Ким Чен Ын смотрит немного влево, он изображен улыбающимся, в костюме и с галстуком.
Пока портрет продемонстрировали только по государственному телевидению. Где его разместят в дальнейшем и будут ли выставлять постоянно, неизвестно. Эксперты считают, что пока он, вероятно, будет находиться в хранилище.
Отмечается, что ранее официальных портретов нынешнего северокорейского лидера не было, использовались либо фотографии, либо «фан-арт», а улицы украшали лишь изображения его предшественников — отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. По мнению аналитиков, сейчас Ким Чен Ына пытаются вывести из тени предков и представить его не просто как преемника, но и как равного им лидера.
В конце октября стало известно, что Ким Чен Ын предсказал грядущую в 2019 году отмену санкций против своей страны. Он сказал своим подчиненным быть готовыми к такому развитию событий, после чего они начали активно проводить консультации с китайскими властями и стараются активизировать сотрудничество.
Ким Чен Ын сменил своего отца Ким Чен Ира во главе страны после его смерти в 2011 году.
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