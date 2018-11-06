«Куда подевались русские?»: странное затишье в США

По сравнению с предвыборной гонкой двухлетней давности, «вмешательство» России в предстоящие выборы в конгресс США остаётся незаметным, пишет Le Nouvel Observateur. Как отмечает издание, подобное затишье вселяет уверенность в одних и беспокоит других. По версии журнала, тишина со стороны России может иметь различные объяснения — от подготовки «удара по-крупному» до желания сосредоточиться на следующих выборах американского президента.
«Куда подевались русские?», — этим вопросом, по утверждению Le Nouvel Observateur, задаётся американская пресса в преддверии выборов в конгресс США.
По сравнению с предвыборной гонкой двухлетней давности, участие России в американском электоральном процессе остаётся незаметным. Однако, как отмечает издание, это не значит, что проблема «российского вмешательства» в выборы решена. Как замечают эксперты, незаметность действий Москвы «в одних вселяет уверенность, а других беспокоит».
Одно можно сказать наверняка: в отличие от 2016 года все, начиная от экспертов, заканчивая журналистами и сотрудниками внутренней разведки, настороже.
«Каждый инцидент, каждая аномалия изучается вдоль и поперёк», — пишет журнал.
Для читателей, знакомых с хакерскими технологиями, американское издание Vox подготовило внушительное исследование о состоянии американской избирательной системы накануне выборов. Для «непосвящённых» же Le Nouvel Observateur представляет четыре собственных вероятных объяснения «затишья» со стороны русских.
Версия первая: масштаб «российского вмешательства» в выборы 2016 года был сильно преувеличен, и интересоваться стоит активностью со стороны Китая. Такова позиция президента Трампа, стратегия которого — «минимизировать факты, сеять сомнения и запутывать следы». Даже после того, как ему пришлось признать, что Россия «сунула нос» в американские выборы, глава Белого дома не преминул добавить, что другие страны и индивиды также вмешивались в ход кампании. В любом случае, по его словам, российское участие не повлияло на исход выборов. Кроме того, недавно он обрушился с критикой на Китай за попытки «вмешательства в предстоящие выборы в ноябре 2018 года».
По убеждению французского издания, утверждения президента являются «смехотворной попыткой напустить туману», поскольку «все эксперты, а также спецпрокурор Роберт Мюллер… и директор разведки Дэн Коутс подтвердили массовое вмешательство русских в предвыборную кампанию». Что касается влияния вмешательства на исход выборов, по этому вопросу мнения расходятся. К примеру, автор «подкреплённой документами» статьи в журнале New Yorker Джейн Мейер полагает, что «прицельные кибератаки со стороны хакеров и троллей имели решающее значение».
Версия вторая: «Америка извлекла уроки и приняла необходимые меры» для защиты предстоящих выборов. По словам министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсон, это голосование станет «самым защищённым» в истории. С ней согласен директор Центра по инновациям и изучению выборов Девид Бекер, утверждающий, что «многое изменилось с 2016 года», и «избиратели могут быть уверены» в надёжной защите электоральной системы от вредоносного вмешательства. Однако, как отмечают эксперты, несмотря на предпринятые усилия, электоральная инфраструктура всё ещё остаётся достаточно уязвимой.
Третья версия состоит в том, что
«русские ждут дня голосования для того, чтобы ударить по-крупному».
Вместо того, чтобы влиять на мнение избирателей через социальные сети, Россия может нарушить сам ход голосования — либо подменив результаты с помощью электронных технологий (применить которые будет непросто, поскольку большинство машин для голосования не подключены к сети Интернет), либо получив доступ к списку избирателей и сея неразбериху в ходе сбора и передачи результатов. Одного подобного случая хватит для дискредитации результатов всех выборов, подчёркивает журнал.
Четвёртая версия «молчания» русских кажется автору статьи наиболее логичной. Она состоит в том, что «Путин решил на этот раз воздержаться» и сосредоточиться на президентских выборах 2020 года. Дональд Трамп останется в президентском кресле, независимо от результатов выборов в конгресс, поэтому у русских нет никакого интереса в том, чтобы нацеливаться на эту кампанию, замечает издание. К тому же с задачей «сеяния хаоса в целях дискредитации американской демократии» Дональд Трамп прекрасно справляется в одиночку, добавляет журналист.
В то же время, в 2020 году хакеры могут помочь Трампу переизбраться на второй строк, а в случае его поражения, «посеять столь сильные сомнения в результатах (выборов — ИноТВ), что страна погрузится в тяжёлый период нестабильности», — предполагает L’Obs, добавляя, что это «именно то, чего и желает Россия».