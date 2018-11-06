«Куда подевались русские?»: странное затишье в США

«Куда подевались русские?» — NouvelObs о странном затишье вокруг американских выборов

По сравнению с предвыборной гонкой двухлетней давности, «вмешательство» России в предстоящие выборы в конгресс США остаётся незаметным, пишет Le Nouvel Observateur. Как отмечает издание, подобное затишье вселяет уверенность в одних и беспокоит других. По версии журнала, тишина со стороны России может иметь различные объяснения — от подготовки «удара по-крупному» до желания сосредоточиться на следующих выборах американского президента.

«Куда подевались русские?», — этим вопросом, по утверждению Le Nouvel Observateur, задаётся американская пресса в преддверии выборов в конгресс США.

По сравнению с предвыборной гонкой двухлетней давности, участие России в американском электоральном процессе остаётся незаметным. Однако, как отмечает издание, это не значит, что проблема «российского вмешательства» в выборы решена. Как замечают эксперты, незаметность действий Москвы «в одних вселяет уверенность, а других беспокоит».

Одно можно сказать наверняка: в отличие от 2016 года все, начиная от экспертов, заканчивая журналистами и сотрудниками внутренней разведки, настороже.

«Каждый инцидент, каждая аномалия изучается вдоль и поперёк», — пишет журнал.

Для читателей, знакомых с хакерскими технологиями, американское издание Vox подготовило внушительное исследование о состоянии американской избирательной системы накануне выборов. Для «непосвящённых» же Le Nouvel Observateur представляет четыре собственных вероятных объяснения «затишья» со стороны русских.

Версия первая: масштаб «российского вмешательства» в выборы 2016 года был сильно преувеличен, и интересоваться стоит активностью со стороны Китая. Такова позиция президента Трампа, стратегия которого — «минимизировать факты, сеять сомнения и запутывать следы». Даже после того, как ему пришлось признать, что Россия «сунула нос» в американские выборы, глава Белого дома не преминул добавить, что другие страны и индивиды также вмешивались в ход кампании. В любом случае, по его словам, российское участие не повлияло на исход выборов. Кроме того, недавно он обрушился с критикой на Китай за попытки «вмешательства в предстоящие выборы в ноябре 2018 года».

По убеждению французского издания, утверждения президента являются «смехотворной попыткой напустить туману», поскольку «все эксперты, а также спецпрокурор Роберт Мюллер … и директор разведки Дэн Коутс подтвердили массовое вмешательство русских в предвыборную кампанию». Что касается влияния вмешательства на исход выборов, по этому вопросу мнения расходятся. К примеру, автор «подкреплённой документами» статьи в журнале New Yorker Джейн Мейер полагает, что «прицельные кибератаки со стороны хакеров и троллей имели решающее значение».

Версия вторая: «Америка извлекла уроки и приняла необходимые меры» для защиты предстоящих выборов. По словам министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсон, это голосование станет «самым защищённым» в истории. С ней согласен директор Центра по инновациям и изучению выборов Девид Бекер, утверждающий, что «многое изменилось с 2016 года», и «избиратели могут быть уверены» в надёжной защите электоральной системы от вредоносного вмешательства. Однако, как отмечают эксперты, несмотря на предпринятые усилия, электоральная инфраструктура всё ещё остаётся достаточно уязвимой.

«русские ждут дня голосования для того, чтобы ударить по-крупному». Третья версия состоит в том, что

Вместо того, чтобы влиять на мнение избирателей через социальные сети, Россия может нарушить сам ход голосования — либо подменив результаты с помощью электронных технологий (применить которые будет непросто, поскольку большинство машин для голосования не подключены к сети Интернет), либо получив доступ к списку избирателей и сея неразбериху в ходе сбора и передачи результатов. Одного подобного случая хватит для дискредитации результатов всех выборов, подчёркивает журнал.

Четвёртая версия «молчания» русских кажется автору статьи наиболее логичной. Она состоит в том, что «Путин решил на этот раз воздержаться» и сосредоточиться на президентских выборах 2020 года. Дональд Трамп останется в президентском кресле, независимо от результатов выборов в конгресс, поэтому у русских нет никакого интереса в том, чтобы нацеливаться на эту кампанию, замечает издание. К тому же с задачей «сеяния хаоса в целях дискредитации американской демократии» Дональд Трамп прекрасно справляется в одиночку, добавляет журналист.

В то же время, в 2020 году хакеры могут помочь Трампу переизбраться на второй строк, а в случае его поражения, «посеять столь сильные сомнения в результатах (выборов — ИноТВ), что страна погрузится в тяжёлый период нестабильности», — предполагает L’Obs, добавляя, что это «именно то, чего и желает Россия».