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Члены ИГ освободили плененных американских военных
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Террористы ИГИЛ* высвободили попавших в плен американских военных в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Американские военные попали в плен в результате провального наступления отрядов поддерживаемой США другой террористической группировки на востоке Сирии.
Террористы ИГИЛ*, которые контролируют часть восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, освободили семерых военных ВС США взамен отвода отрядов еще одной террористической организации ОНС/РПК* с территории нефтяных месторождений.
По данным источников, американские военные попали в плен в результате провального наступления отрядов ОНС/РПК* на востоке Сирии. При этом, несмотря на активную поддержку США, эти отряды понесли потери, в результате чего вынуждены были отступить.
Американские военные были взяты в плен в районе нефтяных месторождений под названиями «Омар» и «Тенек», а также в районе Хеджин. Переговоры по их освобождению были начаты еще 28 сентября.
Поддерживаемая американской стороной террористическая группировка ОНС/РПК* покинула месторождение «Азрак», а также ряд других нефтеносных сирийских районов.
Вместе с тем в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* данные о пленении военных США опровергли, уточняет портал aa.com.
Ранее американское издание The National Interest назвало следующую страну, где запрещенная в России организация ИГИЛ* может укрепить свои позиции.
*ИГИЛ, ОНС/РПК — террористические организации, запрещены в РФ
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