Члены ИГ освободили плененных американских военных

Террористы ИГИЛ* высвободили попавших в плен американских военных в Сирии

Американские военные попали в плен в результате провального наступления отрядов поддерживаемой США другой террористической группировки на востоке Сирии

Террористы ИГИЛ*, которые контролируют часть восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор , освободили семерых военных ВС США взамен отвода отрядов еще одной террористической организации ОНС/РПК* с территории нефтяных месторождений.

По данным источников, американские военные попали в плен в результате провального наступления отрядов ОНС/РПК* на востоке Сирии. При этом, несмотря на активную поддержку США, эти отряды понесли потери, в результате чего вынуждены были отступить.

Американские военные были взяты в плен в районе нефтяных месторождений под названиями «Омар» и «Тенек», а также в районе Хеджин. Переговоры по их освобождению были начаты еще 28 сентября.

Поддерживаемая американской стороной террористическая группировка ОНС/РПК* покинула месторождение «Азрак», а также ряд других нефтеносных сирийских районов.

Вместе с тем в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* данные о пленении военных США опровергли, уточняет портал aa.com.

Ранее американское издание The National Interest назвало следующую страну, где запрещенная в России организация ИГИЛ* может укрепить свои позиции.

*ИГИЛ, ОНС/РПК — террористические организации, запрещены в РФ