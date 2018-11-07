У украинской активистки нашли письмо Лаврову

СБУ обнаружила у украинской активистки письмо Лаврову

В письме говорилось о необходимости активизировать работу российских организаций на Украине , пишет «Интерфакс»

В СБУ уверены, что это свидетельствует об антиукраинской деятельности Бережной по «заданию спецслужб России». Обыск у активистки провели в рамках дела о попытке свержения конституционного строя и госизмене.

Во вторник правозащитница сообщала в социальных сетях, что сотрудники СБУ выламывают двери ее квартиры, а также проводят обыски всех участвующих в подготовке митинга рядом с памятником генералу Ватутину.