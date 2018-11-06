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Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ
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Лукашенко не видит необходимости в военной базе России на территории Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Белоруссии, передает «БелТА».
Об этом он сообщил в ходе встречи с группой американских аналитиков.
«Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах — ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории», — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что военная доктрина Белоруссии носит исключительно оборонительный характер.
Лукашенко анонсировал белорусско-российский ответ на американские базы в Европе
Ранее Лукашенко заявил, что Москве и Минску придется ответить на создание «лишних» военных баз в Польше.
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