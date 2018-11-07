«Накал страстей»: в США начались выборы

«Накал страстей невообразимый». В США проходят промежуточные выборы

В первые часы после того, как началось голосование, жители нескольких штатов столкнулись с большими очередями на избирательных участках, сообщает Associated Press

В штате Джорджия некоторым избирателям пришлось ждать более трех часов, чтобы проголосовать. По словам очевидцев, десятки человек уходили из-за очередей, не отдав свой голос. Одна из возможных причин задержек — большая нагрузка на автоматические урны и недостаток персонала, обслуживающего участки.

Также поломки сканеров для считывания бюллетеней привели к образованию длинных очередей на участках в Нью-Йорке Министерство внутренней безопасности США , впрочем, отметило, что сбои оборудования не оказали существенного влияния на ход голосования.

Жители США выбирают новых членов Конгресса — их решение может повлиять на то, как сложится вторая половина президентского срока Трампа. Обе палаты сейчас контролируются Республиканской партией . Но демократы полагают, что смогут завоевать контроль над Палатой представителей, выиграв в ней большинство мест. Что о происходящем думают избиратели?

Эвелина Либхен жительница штата Флорида, адвокат «Выборы стали самыми дорогими, самыми явочными в новейшей истории. Уже известно, что рекордное количество избирателей проголосовало досрочно, накал страстей просто невообразимый. Ощущение такое, что проводится всенародный референдум по вопросу, от которого зависит выживание цивилизации. Особенно ожесточенная борьба разворачивается во Флориде. Не только между соперниками за места в Сенате и Конгрессе, но и за пост губернатора штата. Впервые традиционная республиканская Флорида может качнуться в сторону демократов, если губернатором будет впервые избран кандидат афро-американского происхождения Эндрю Гиллум, которого многие считают приверженцем социалистических взглядов. Конечно, вызывает негодование и шок у тех, кто бежал с Кубы от режима Кастро и осел в Майами. Эти люди сформировали здесь мощную кубинскую общину, которая пользуется большим влиянием».

Жительница штата Вашингтон Фрида Майер рада тому, что среди кандидатов много женщин, а внимание к выборам на уровне штата равносильно национальным.

Фрида Майер жительница штата Вашингтон «Приятно видеть такой всплеск интереса на промежуточных выборах. Как правило, люди в этот период голосования не слишком активны. Это очень необычно, люди голосуют, призывают друзей голосовать, и особенно важно видеть так много женщин среди кандидатов и, я надеюсь, среди выигравших. Пришло время. Очень важный тренд в этих промежуточных выборах, что внимание к кандидатам на уровне штата равносильно вниманию к кандидатам на национальном уровне. Потому что многие важные решения принимаются вне Конгресса — в Палате представителей или на муниципальном уровне».

Бывший федеральный прокурор Флориды Кендалл Коффи говорит о расколе в обществе и последствиях возможной победы демократов:

Кендалл Коффи бывший федеральный прокурор Флориды: «Я живу во Флориде. Оба кандидата здесь потратили на рекламу и кампанию в целом 180 млн долларов. Но, несмотря на то, что столько денег вложено, никто не может предугадать результат. Страна разделена на два лагеря. Американская экономика на подъеме, как и в целом общая ситуация в Америке, но в политических взглядах наблюдается резкое разногласие. Я думаю, если демократы смогут завоевать Палату представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом, власть в Вашингтоне будет разделена более чем когда-либо. А если демократы получат контроль над Конгрессом, они естественно используют это для противостояния планам президента, и вы можете представить, сколько будет расследований и других подобных действий в отношении главы государства в ближайшие два года?».

На выборах в Конгресс и местные органы власти переизбираются 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы штатов и территорий и члены законодательных собраний штатов. Ноябрьские выборы называют промежуточными, так как они проводятся посреди четырехлетнего президентского срока.