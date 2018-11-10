«Оскорбительно». Макрон обидел Трампа

Трамп прокомментировал идею Макрона о создании армии ЕС для защиты от США

"Президент Франции Макрон преложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Трамп известен негативным отношением к структуре бюджета НАТО, в которой США оплачивают львиную долю расходов. Трамп заявлял, что союзники должны платить США больше за "защиту".