Макрон назвал Китай, РФ и США угрозой Европе

Макрон считает, что Европе надлежит защищаться от Китая, России и США

Макрон также отметил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы.

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