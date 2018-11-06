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Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу для мира
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Генсек НАТО считает непредсказуемость наибольшей угрозой для мира на планете 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Непредсказуемость в настоящий момент представляет собой наибольший фактор риска для сохранения мира на планете. Такое мнение во вторник выразил в интервью германской газете Neue Osnabrucker Zeitung генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На сегодняшний день самый большой риск — это непредсказуемость. В отличие от ситуации с холодной войной, мы не можем сконцентрироваться на одной четкой угрозе; тогда это был Советский Союз и Варшавский договор. Напряжение было высоко, но ситуация была предсказуемой. В нынешнее время мы сталкиваемся с намного более комплексными вызовами", — сказал Столтенберг, выделив среди угроз кибератаки, терроризм, химатаки, а также дезинформацию.
Глава Североатлантического альянса также подчеркнул необходимость диалога с Россией.
"Диалог — это не признак слабости, а признак силы", — отметил генсек, добавив, что от России зависит то, как будут развиваться отношения между ней и блоком.
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