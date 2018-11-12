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Меркель приняли за жену Макрона
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Меркель приняли за жену Макрона 

Lenta.ru + ещё 16 5 часов назад
Канцлера Германии Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел на открытии мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне, пишет издание RTBF.
Главы государств общались с собравшимися, среди которых была пожилая женщина 1918 года рождения. После церемонии Макрон в сопровождении Меркель подошел к ней, чтобы пожать руку. «Это невероятно, мне пожал руку президент Франции», — сказала женщина.
Позже она обратилась к канцлеру Германии: «Это вы, госпожа Макрон». Ангела Меркель сначала попыталась исправить пожилую женщину на немецком языке, а затем объяснилась с ней по-французски.
«Это фантастика», — ответила участница торжеств.
В 2007 году Эммануэль Макрон женился на Бриджит, которая преподавала французский язык в школе и вела театральный кружок. Супруга президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.
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